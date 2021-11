Il robot "Da Vinci" approda al Galliera

E' dedicato alla chirurgia mini-invasiva. Il chirurgo lo attiva dalla sua postazione in un campo operatorio proiettato in 3D

di Bianca Scartezzini

Il futuro della robotica e' arrivato al Galliera con il "Da Vinci", sbarcato nell'ospedale genovese al centro di chirurgia robotica multidisciplinare per interventi mininvasivi, soprattutto negli ambiti dell'urologia, della chirurgia toracica e di quella addominale. Un campo operatorio proiettato tridimensionalmente, dove le braccia robotizzate del Da Vinci riescono a mettere in atto una precisione di movimenti e una precisione nella sutura che a mano libera neanche in laparoscopia si riuscirebbero a ottenere. Lo garantiscono il Professor Carlo Introini, Direttore di Urologia e il Professor Filauro, Direttore dell'Area Chirurgica Addominale, che sottolineano come l'utilizzo del robot possa cambiare la qualità di vita prima, durante e dopo un'operazione, con una ripresa immediata dell'attività lavorativa per il paziente, una degenza meno lunga e perdite di sangue ridotte rispetto alla chirurgia tradizionale. Chirurgia robotica assistita con un'interazione costante, dove il robot non può certo fare a meno del chirurgo.