React, al via il Salone Orientamenti di Genova

Il ministro all'Istruzione Patrizio Bianchi ha inaugurato la manifestazione. Nel primo giorno la visita anche del ministro all'Università Messa

di Martin Kucera

Il cammino di Santiago, un paragone che il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi si gioca in occasione del ritorno in presenza al salone orientamenti. tra scuola e lavoro si farà fatica, ma bisogna arrivare in fondo.





Affluenza costante di ragazzi dopo il 2020 che ha fatto emigrare sul web la manifestazione, oggi si puo chiedere, comunicare, discutere, insomma orientarsi, e reagire ai limiti imposti dalla pandemia, da li il titolo React, che vale anche per l'Università come ha sotttolineato il ministro Maria Cristina Messa, anche lei in visita al salone. Serve un programma universitario piu innovativo, nuovi corsi, forse nuovi percorsi, ma sta di fatto che ad oggi, grazie ai vaccini la scuola è sicura e grazie ai fondi post pandemia sono in arrivo 18 miliardi e mezzo di euro che vanno gestiti in sinergia.





Simili i ragionamenti del ministro Orlando in videoconferenza, e del presidente della Regione Toti in occasione del primo giorno del Salone, bisogna avvicinare il mondo della scuola a quello del lavoro, bisogna interiorizzare la responsabilità di aiutare i giovani ad orientarsi, e visto il titolo dell'evento, chiamato React, bisogna reagire ai disastri che ci ha lasciato la pandemia, prima ancora che finisse davvero.