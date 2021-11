Scajola, candidato unico alla Provincia

Il sindaco di Imperia sarà l'unico candidato alla presidenza, forte dell'appoggio di almeno 50 sindaci

di Lucia Pescio

Dopo settimane di candidature, prima annunciate e poi ritirate, il sindaco di Imperia Claudio Scajola rompe gli indugi e con la lista" Riviera delle Alpi " sarà l'unico primo cittadino a candidarsi alla presidenza della provincia. Forte di un appoggio di almeno 50 sindaci del ponente. I nodi all'orizzonte sono tanti, trasporto pubblico locale in via di concordato, Rivieracqua, scuole, entroterra, rifiuti, grandi infrastrutture ferme al palo, la sfida della banda larga.

Per il Consiglio provinciale sono tre le liste depositate. Le elezioni si terranno il 18 dicembre.