Pioggia e temporali, danni contenuti a Genova

La forte perturbazione si è scaricata durante la notte in Liguria abbattendosi soprattutto su Genova e provincia. Complessivamente nelle ultime 24 ore sono scesi tra i 100 e 200 mm di pioggia. Fortunatamente non ci sono stati feriti. Gli interventi dei Vigili del fuoco sono stati 200, in gran parte richiesti per allagamenti. A Genova sono stati riaperti i sottopassaggi, anche la stazione di Genova Principe, in parte allagata, ora è tornata alla piena funzionalità. Le scuole sono aperte mentre restano chiusi i mercati e cimiteri. Molti danni hanno subito i negozi in centro: in galleria Mazzini sono caduti calcinacci, in piazza Martinez i negozianti si sono messi all'opera per ripulire i locali allagati.

Il torrente Bisagno, nel cuore di Genova, ha superato la prima soglia di guardia. Tutto il fenomeno è stato caratterizzato da un'intensa attività elettrica e sono stati numerosi anche gli alberi abbattuti sulla strada statale della Val Trebbia. Un albero è caduto sopra ad un deposito di bombole di azoto all'ospedale Gaslini. Nelle prossime ore sono previsti ancora pioggia forte, vento e mareggiate, soprattutto nel centro e levante della Liguria.