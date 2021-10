Rissa in Corso Como. Accoltellata una donna di 32 anni

Dalla prima ricostruzione dei Carabinieri di Milano la donna, originaria di Segrate, sarebbe stata accoltellata poco prima davanti a un locale, la discoteca Hollywood, in via De Tocqueville nella zona della movida milanese di Corso Como.

All'uscita del locale - ma la dinamica è ancora tutta da chiarire- ci sarebbe stato un litigio tra il gruppo di italiani e alcuni immigrati di origini africane. La lite si è trasformata in rissa. Sono spuntati i coltelli. Oltre alla donna risulta ferito, anche se in modo lieve, anche un senegalese di 32 anni.

E' arrivata al Pronto soccorso dell'ospedale Niguarda di Milano poco dopo le 5 del mattino.Una donna di 32 anni, con profonde ferite a una gamba. Con lei il compagno e altri due amici. Ha perso tantissimo sangue.La donna è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico. E' in pericolo di vita. I Carabinieri di Milano stanno cercando di identificare gli aggressori.