Trasporti, servizi a rischio

Gli autotrasportatori provenienti dall'estero saranno esentati dall'obbligo del green pass, a condizione che le operazioni di carico scarico siano effettuate

da altro personale. Una scelta che sta facendo crescere la protesta dei camionisti italiani senza certificazione Sono stati già annunciati blocchi sulle autostrade e nei principali interporti della logistica.

A Milano, Atm, l'azienda del trasporto pubblico, ha comunicato che sono 272 i dipendenti che non saranno al lavoro in quanto privi di green pass. In media, in questo periodo, i casi di malattia sono aumentati del 15%. Si prevede una riduzione del 4% del servizio di superficie, di tram e filobus.

Sono 55 invece i lavoratori di Trenord - tra cui 37 tra macchinisti e capitreno - che non hanno il green pass e quindi non si presenteranno al lavoro. L'azienda pero'assicura che il servizio sarà regolare..