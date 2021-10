Buccinasco, pregiudicato ucciso in un agguato

Un’esecuzione in perfetto stile mafioso. In centro e in pieno giorno.

Alle 10 del mattino a Buccinasco in via Costituzione, all'incrocio con via Rodolfo Morandi, un uomo è stato ucciso da colpi di arma da fuoco. Gli spari alla testa, al volto e alla spalla. Trasportato in arresto cardiocircolatorio all'ospedale di Rozzano, è morto poco dopo l’arrivo. La vittima è Paolo Salvaggio, 60 anni, pregiudicato. Indicato dalle vecchie indagini come un broker della droga. Coinvolto in numerosi processi su criminalità organizzata, narcotraffico, rapine e omicidi.

Da una prima ricostruzione Salvaggio era in bicicletta quando è stato avvicinato da un uomo a bordo di uno scooter che dopo gli spari si è dileguato.

Sul luogo dell’agguato, oltre ai soccorritori, i Carabinieri che dovranno fare luce sull'episodio.

Buccinasco da decenni è conosciuta come la “Platì del Nord” per l’alta densità di cittadini emigrati dalla Locride in Calabria. Il paese alle porte di Milano è noto per essere uno dei territori a più alta densità mafiosa del Nord Italia.

Nel comune storicamente sono presenti famiglie di ‘ndrangheta già colpite da numerose inchieste della Direzione distrettuale Antimafia. Salvaggio secondo gli inquirenti era considerato vicino allo storico clan Barbaro-Papalia.

Nel video i primi rilievi delle forze dell'ordine.