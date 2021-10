La vasca in cui è caduto il 15enne a Castellanza

Nel pomeriggio di domenica, attorno alle 17, un ragazzo di 15 anni è caduto in una vasca di depurazione di un'azienda di fornitura di acqua, la Ecosis srl di Castellanza, nel Varesotto. Lo hanno recuperato i sommozzatori dei vigili del fuoco. Vana la corsa in ospedale, il ragazzo è morto poco dopo. Il 15enne era in compagnia di un amico, giocavano a calcio. Il pallone è finito nella cisterna e nel tentativo di recuperarlo il giovane è caduto.