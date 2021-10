Covid, salgono i ricoveri in Lombardia

un reparto Covid

Il nuovo bollettino sui contagi Covid registra in Lombardia 498 nuovi positivi, su un totale di 150.246 tamponi effettuati. Con 149 casi è sempre la provincia di Milano quella che registra il numero più alto. Quello più basso riguarda, invece, la provincia di Sondrio. Qui i positivi sono stati 6. Nel bresciano 71, così come in provincia di Monza e Brianza. 24 nella bergamasca, 21 nel comasco, 25 in provincia di Varese. 12 dove tutto cominciò, nel lodigiano.

A fronte di un tasso di positività che resta stabile allo 0,3%, si registra un aumento dei ricoveri: 21 pazienti negli altri reparti, uno in terapia intensiva. Tre i decessi.