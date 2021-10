Il pareggio della Cremonese

Ottava giornata di Serie B. Termina in pareggio, 1-1, Cremonese - Benevento. Al 20’, ospiti in vantaggio: sulla punizione dal limite di Calò deviazione decisiva di Tello. La Cremonese prova a reagire, ma riesce solo al ritorno in campo dopo la pausa: Fagioli si ritrova solo davanti alla porta e non può sbagliare. Cremonese ora a 16 punti; a -3 dal primo posto. Benevento a quota 13.