Prostituzione minorile e pedopornografia, arrestato Renato Crotti

arrestato a crema

Avrebbe aperto un profilo falso su Facebook, spacciandosi per una fantomatica "Federica Banardi", e così avrebbe adescato ragazzini e creato una rete di contatti con diverse persone, alcune minorenni, con le quali scambiava video e foto pornografiche e organizzava incontri sessuali. Renato Crotti, 55 anni, noto professionista di Crema, è stato arrestato dalla guardia di finanza con l’accusa di prostituzione minorile e possesso di materiale pedopornografico. Era molto conosciuto in tutta la provincia di Cremona perché gestiva una onlus che durante la pandemia raccoglieva fondi per gli ospedali. Le fiamme gialle stavano indagando proprio sulla gestione dei fondi dell’associazione benefica. Crotti era infatti già sotto indagine per la presunta sottrazione di 250 mila euro dalle casse della onlus. Da un cellulare sequestrato i militari avrebbero scoperto la rete di contatti, le foto e i video pedopornografici. Crotti ora si trova nel carcere di Cremona.



Il servizio di Stefano Lorelli