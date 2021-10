Tornano le Giornate d'Autunno del Fai

Aperture speciali in tutta la Lombardia per la decima edizione delle, il Fondo per l'Ambiente Italiano. Oltre 100 siti da visitare in una quindicina di città lombarde: a Milano si potranno ammirare il neoclassico, con lo sfarzoso salone da ballo, ma anche il nuovo, firmato da uno studio di Tokyo.Aperti diversi luoghi legati alle forze armate, in occasione del centenario della traslazione del milite ignoto: dallaallaIn regione, tra i siti da scoprire, ci sono per esempioa Cremona ea Bergamo, acquisito di recente.Per prenotarsi e cercare i luoghi più vicini basta andare sul sito del Fai