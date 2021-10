Donna di 90 anni trovata morta in casa, è omicidio

La casa della vittima

Una donna di 90 anni, Fernanda Cocchi, è stata trovata senza vita nella sua abitazione a Milano, in via Ponte Seveso, nei pressi della Stazione Centrale.



Nell'appartamento al primo piano si era sviluppato un incendio, ma prende sempre più corpo l'ipotesi che l'anziana sia stata uccisa e che le fiamme siano state appiccate per tentare di nascondere le tracce del delitto. Sul corpo ci sono infatti segni di violenza. Ferite alla testa e al collo. Un probabile colpo con un ferro da stiro.



Indaga la squadra mobile. Sul posto anche vigili del fuoco e 118.



Il servizio di Roberta Di Matteo