Milan in vantaggio

Al 14esimo del primo tempo il Milan si è portato in vantaggio con Giroud. Uno a zero sul Torino a San Siro. L'azione è nata da un calcio d'angolo. Dopo un colpo di testa di Krunic, il francese ha toccato in rete da due passi.



Già due ammoniti nella prima parte del match. Il capitano Rossonero Romagnoli per un fallo su un contropiede di Belotti e il difensore granata Bungiorno per una entrata su Saelemaekers a centrocampo.



Quella di questa sera contro i granata è una sfida che dirà molto sul futuro d'alta classifica degli uomini di Pioli. Il tecnico lo sa e ordina: cinismo e più attenzione. Il Milan deve essere cinico in avanti. Deve capitalizzare tutte le occasioni create "perche' -dice- abbiamo le capacità di segnare un gol in più degli avversari". Ma serve un ritmo ancor più alto, e per questo si affida ancora a Giroud e agli strappi di Leao. E siccome per vincere lo scudetto, sostiene ancora il tecnico, "bisogna portare a casa le partite sporche" serve più attenzione in difesa. Il reparto arretrato è migliorato nelle ultime partite, ma Calabria, Romagnoli e Tomori sono avvisati. In mezzo al campo spazio a Tonali e Kessie, appena tornato disponibile insieme a Theo Hernandez, anche se quest'ultimo partirà dalla panchina.

I rossoneri stasera si aspettano un Toro aggressivo. Juric ha inculcato la propria mentalità ai giocatori. Affronteranno il Milan a testa alta, senza paura. In sintesi: proveranno a fare il colpaccio. Praet e Belotti sono stati appena recuperati anche se non partiranno titolari. Per i rossoneri è un bel banco di prova in attesa delle prossime due sfide: domenica la Roma e il 7 novembre il derby.