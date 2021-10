Pronti per la nuova tv

Inizia oggi lo spegnimento del digitale terrestre di vecchia generazione. Per chi ha in casa un televisore acquistato prima del dicembre 2018, sarà possibile, risintonizzando i canali, vedere quelli generalisti, solo però fino a luglio, quando lo spegnimento sarà completato. Altrimenti si può ovviare attraverso un decoder, ce ne sono di tutti i prezzi, anche poche decine di euro. Chi vorrà invece sostituire il vecchio apparecchio con uno già predisposto per il DVTB2, il nuovo digitale terrestre, potrà approfittare del bonus tv. Un voucher messo a disposizione dallo Stato che copre il 20 per cento della spesa fino a un massimo di 100 euro.