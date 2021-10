Monza, vittoria in extremis

Il Monza ritrova gol e vittoria dopo quasi un mese, ma agli uomini di Stroppa non bastano 90 minuti per avere la meglio su un cittadella che lascia l'U-Power stadium raccogliendo molto meno di quanto avrebbe meritato. Decide un contropiede di d'Alessandro nei minuti di recupero, al termine di un match in cui i padroni di casa avevano creato pochi pericoli al portiere avversario Kastrati. Partono meglio i veneti con un calcio di punizione di Branca che centra il palo. Sulla ribattuta di Antonucci è reattivo Di Gregorio. Il portiere dei brianzoli non si lascia sorprendere neanche dal destro di Vita al 28esimo. A inizio ripresa Stroppa prova a cambiare subito l'assetto offensivo: dentro D'Alessandro per Ciurria, poi tocca a Machin e Vignato. La prima conclusione degna di nota arriva all'87esimo. Valoti scambia con Machin, ma colpisce il palo a portiere battuto. Al 91esimo, quando lo 0-0 sembra ormai acquisito, gli ospiti si lasciano sorprendere dalla ripartenza di D'Alessandro, che fa tutto da solo e chiude la pratica, permettendo alla squadra lombarda di agganciare in classifica a 13 punti proprio il Cittadella.