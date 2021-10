Biglietti esauriti per la prima del 7 dicembre della Scala di Milano

La Prima della Scala nel 2020

Sono andati a ruba in poche ore i biglietti per la prima alla Scala di Milano che il 7 dicembre inaugurerà la stagione lirica con il Macbeth diretto da Riccardo Chailly con la regia di Davide Livermore. Esauriti non solo i tagliandi di galleria (da 120 a 420 euro) ma anche quelli più cari da tremila euro.



Quest'anno l'appuntamento di Sant' Ambrogio tornerà in presenza con un cast che include Luca Salsi e Anna Netrebko.