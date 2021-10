Due indagati per le minacce a Sala. Fra loro un sottufficiale della Marina

Un momento di tensione

Due perquisizioni nei confronti di altrettanti indagati per minacce gravi ai danni del sindaco di Milano Giuseppe Sala. Gli interventi sono stati eseguiti dai poliziotti di Vercelli e Cagliari. I due perquisiti, sono utenti della chat Telegram riconducibile al movimento No Green Pass Basta dittatura. Fra loro un sottufficiale della Marina Militare ora non in servizio perché senza green pass.



Le minacce ricevute nelle chat no green pass avevano già fatto scattare la vigilanza rafforzata per il sindaco Sala. Rispetto alle misure di sorveglianza già previste, ci saranno più pattuglie davanti a casa sua e attenzione particolare durante gli eventi che lo coinvolgono. Lo ha deciso il comitato per l'ordine e la sicurezza, riunito anche in vista delle nuove manifestazioni no green pass di sabato.

Le minacce su cui indagano Digos e polizia postale sono arrivate dopo i titoli di due giornali secondo cui il sindaco avrebbe invitato la polizia a caricare i manifestanti. "Non l'ho mai detto, le mie parole sono state travisate" ha attaccato Sala, annunciando querele. A dimostrargli vicinanza istituzioni e politica, compreso il presidente della regione Fontana.



In città è allerta massima per le manifestazioni di sabato. "Sarà una giornata complicata - ha detto Sala - con gran parte delle forze dell'ordine impegnate a Roma con il G20". Tre i presidi previsti a Milano, compreso il solito corteo che ormai si tiene da 15 settimane. La Cigl organizza un contro-presidio davanti alla Camera del lavoro.



Servizio di Alice Monni