Trivulzio, richiesta di archiviazione

La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta sugli anziani morti al Pio Albergo Trivulzio durante la prima ondata del Covid nel 2020.

I magistrati hanno scritto che non è stata "acquisita alcuna evidenza di condotte colpose o comunque irregolari, rilevanti nei singoli decessi, in ordine all'assistenza

prestata".

"La decisione della Procura di Milano - ha commentato Alessandro Azzoni, presidente dell'Associazione Felicita che riunisce i parenti - ci trova totalmente amareggiati ma non sorpresi".



Servizio di Maria Chiara Grandis

