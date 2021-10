Caso Adriatici, ascoltati in aula i due testimoni: “Ha sparato da terra”

Il momento prima degli spari

Ascoltati oggi al Tribunale di Pavia due dei tre testimoni che il 20 luglio erano presenti a Voghera quando l’ex assessore leghista alla Sicurezza Massimo Adriatici uccise con un colpo di pistola il clochard Youns El Boussettaoui, originario del Marocco.



I due testi non hanno fissa dimora in Italia: per questo motivo il pubblico ministero ha deciso di anticipare la prova in vista di un eventuale dibattimento per non rischiare di perderla.



Adriatici è indagato per eccesso colposo di legittima difesa. I legali dell’ex assessore sostengono che il loro cliente abbia reagito a un’aggressione difendendosi, gli avvocati di parte offesa invece parlano di omicidio volontario.



Il 6 dicembre sarà sentita una terza teste ora in Romania



Il servizio di Alberto Ambrogi