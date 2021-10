Aggredisce la polizia locale con un bastone, feriti due agenti

Momenti di tensione in via Settala, a Milano, in zona Porta Venezia. Un trentenne di origini straniere, ha aggredito senza motivo apparente una pattuglia della polizia locale. Stava camminando per strada, quando avrebbe prima insultato gli agenti e poi si sarebbe avventato contro di loro, brandendo un pezzo di legno raccolto da terra. La scena è stata ripresa da un passante. Poi è stata diffusa sui social. I due agenti colpiti non hanno riportato ferite gravi; l'aggressore e' stato fermato e identificato.



Il video dell'aggressione



watchfolder_TGR_LOMBARDIA_WEB_MUTO AGGRESSIONE POLIZIA LOCALE.mxf