L'Atalanta aspetta la Lazio, Gasperini: "Fatico a capire questo calcio"

L'allenatore dell'Atalanta Gasperini

Settimana da brividi per l'Atalanta. Sabato alle 15 arriva la Lazio, martedì in Champions il Manchester United di Ronaldo. In conferenza stampa Gasperini è tornato sull'espulsione subita contro l'Udinese domenica scorsa e lo ha fatto con toni piuttosto accesi: "In questo calcio - ha detto - fatico a riconoscermi. La credibilità è compromessa in tante partite: non c'entra l'Atalanta, non ci sono episodi che ci riguardino, ma l'espulsione contro l'Udinese per me resta inaccettabile".



Il servizio di Andrea Riscassi