Pareggio e tensioni, Atalanta-Lazio finisce 2 a 2

L'Atalanta si salva al 94esimo e trova un pareggio per 2 a 2 nella partita contro la Lazio. La zampata decisiva è di De Roon, che ha regalato così ai nerazzurri un punto pesantissimo.

Nel primo tempo a segno prima Pedro per i biancocelesti, poi il pareggio di Zapata; Immobile, a un quarto d'ora dal fischio finale aveva riportato la Lazio in vantaggio.

In classifica, l'Atalanta raggiunge momentaneamente la Roma, impegnata domani con il Milan.

Brutto episodio nel finale. Nei minuti di recupero il portiere spagnolo della Lazio, Pepe Reina, è stato colpito alla testa da una monetina lanciata dalla curva alle sue spalle. Era appena stato ammonito per perdita di tempo; subito dopo il provvedimento dell'arbitro è stato colpito.