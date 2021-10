Svastica con il logo Cgil, il presidio dei lavoratori Atm

La svastica sulla porta dell'ufficio della Rsu

Una svastica con al centro il simbolo della Cgil. La hanno trovata i rappresentanti sindacali dei lavoratori Atm del deposito di San Donato, affissa alla porta del loro ufficio. "Un atto - spiega la Cgil - gravissimo, per il quale denunceremo alle forze dell’ordine quanto avvenuto affinché possa essere aperta un’indagine e individuati i responsabili".



Il sindacato parla di un'intimidazione ancora più grave alla luce della devastazione della sede romana durante l'ultima manifestazione contro il green pass. I sindacati si sono ritrovati in un presidio unitario davanti al deposito di San Donato. Presenti anche associazioni come l'Anpi e i vertici dell'azienda



Il servizio di Giuditta Castellanza