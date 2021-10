Attacco hacker ai server della Regione Lombardia. Dalla notte e fino a poco dopo le 15 si è registrato un flusso anomalo di traffico dall'estero, in particolare da Stati Uniti, Messico e Brasile. Non ci sono state fughe di dati, fanno sapere da Aria, l'azienda regionale per l'innovazione e gli acquisti; in mattinata risultava però difficile accedere ad alcuni servizi e siti internet della Regione.

L'allarme è rientrato grazie al blocco temporaneo del traffico da alcuni Paesi esteri. L'attacco non è stato rivendicato; non si esclude che l'episodio possa essere collegato all'entrata in vigore dell'obbligo di green pass sul posto di lavoro. Sul caso indaga la polizia postale.