Ballottaggi, alle 19 affluenza 31,25%

Aperti da stamattina i seggi elettorali per i ballottaggi. L'affluenza in Lombardia alle ore 19 è stata del 31,25%, superiore alla media italiana del 26,71%%, ma in calo rispetto al primo turno quando era stata del 34,51%.

228 mila i lombardi chiamati a eleggere il sindaco in 11 comuni. Unico capoluogo di provincia, Varese. Qui alle 19 ha votato il 33,16%, contro il 35,17% del primo turno. Le urne sono aperte oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Lo scrutinio avrà inizio subito dopo.

Per votare servono tessera elettorale e documento di identità validi. Obbligatoria la mascherina, non il green pass.