Caffaro, 3 milioni per potenziare la barriera idraulica

La Caffaro di Brescia

Lunedì mattina la Caffaro Brescia depositerà su un conto corrente bancario 3 milioni di euro per realizzare la barriera idraulica utile a bloccare l'inquinamento e a imperdire che salga in superficie. L'azienda sarebbe anche pronta a versare un ulteriore milione di euro. "L'accordo raggiunto dimostra la disponibilità e l'attenzione riservata al sito produttivo e al territorio bresciano dalla Caffaro Brescia ed è frutto di un positivo clima di collaborazione tra Procura della Repubblica, Ministero, Arpa e la nostra società", fa sapere l'azienda. I vertici nei mesi scorsi erano finiti sotto indagine per l'inquinamento ambientale che si trascina da tempo.