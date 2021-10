Vince anche l'Inter. 2-0 a Empoli

Decima di campionato con le lombarde protagoniste.L'ultima vittoria è arrivata dall'Inter che in Toscana è tornata al successo e ha dimenticato il pareggio con la Juventus. Con Dzeko in panchina, coppia d'attacco Sanchez - Lautaro. E nel primo tempo è stato proprio del cileno l'assist per D'Ambrosio che di testa ha siglato l'1-0 per i nerazzurri. Nei minuti iniziali della ripresa Empoli in 10 per l'espulsione di Ricci dopo un fallo su Barella. Il 2-0 è stato siglato da Di Marco servito da Lautaro. Grande ricorso al turn over per Inzaghi che in vista degli impegni ravvicinati di campionato e Champions ha lasciato in panchina Skriniar, Dzeko, Perisic, Calhanoglu e Vidal.Nel pomeriggio l'Atalanta aveva vinto 3 a 1 a Genova contro la Sampdoria. Blucerchiati in vantaggio con Caputo dopo 10 minuti, poi show di Zapata che sigla una doppietta tra il 17' e il 21'. In pieno recupero, al 95', Ilicic si scatena: dribbling, ingresso in area e sinistro all'incrocio per il 3 a 1 definitivo. L'Atalanta torna alla vittoria e sale, per ora, al quarto posto in classifica a 18 punti.Il Milan è primo in classifica con 28 punti, dopo la vittoria di misura, 1 a 0, a San Siro contro il Torino. Al gol di Giroud potrebbe però rispondere il Napoli, che in trasferta a Bologna cerca tre punti per restare in testa affiancato ai rossoneri.