L'Atalanta festeggia i suoi 'primi' 114 anni

Domenica di festa, per la Dea, che festeggia i 114 anni dalla propria fondazione, avvenuta il 17 ottobre 1907 all'allora ristorante Coreggi di Bergamo. "Il giorno del proprio compleanno è sempre particolare e speciale… - si legge sull'home page del sito ufficiale - Buon compleanno Atalanta! Buon compleanno tifosi atalantini, oggi è anche la vostra festa!".La Società Bergamasca di Ginnastica e Sports Atletici Atalanta (coi colori sociali bianconeri) fu fondata dai liceali Gino e Ferruccio Amati, Alessandro Forlini, Giovanni Roberti ed Eugenio Urio. Vinse poi uno spareggio ordinato dalla FIGC per l'accesso alla Prima Categoria il 5 ottobre 1919 a Brescia contro la Società Bergamasca di Ginnastica e Scherma per fondersi con questa nella primavera del 1920. L'attuale ragione sociale, Atalanta Bergamasca Calcio, ha i colori nerazzurri.