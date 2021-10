Aumentano i contagi, calano i ricoveri. La Lombardia resterà zona bianca

Un paziente covid entra al Pronto Soccorso del Niguarda

Il contagio risale ma la Lombardia resta in zona bianca. Nell'ultima settimana il numero dei positivi nella nostra regione è cresciuto del 18 per cento. 570 i casi nelle ultime 24 ore, +57.



In aumento anche i casi nelle scuole. Il report settimanale della regione indica una crescita per tutte le fasce d'eta', l'incremento maggiore nei bambini tra i 6 e i 10 anni.



Sotto controllo il numero dei ricoverati.Nell'ultimo bollettino 3 in meno i pazienti in terapia intensiva rispetto al giorno precedente, 12 in meno negli altri reparti.



Il servizio di Maria Itri