Presunta corruzione in Venezuela, maxi sequesto a ditta di Carimate

Gli uomini della Mobile

Avrebbero pagato mazzette ai vertici dell'ente petrolifero di Stato del Venezuela e ai due mediatori (uno spagnolo, l'altro messicano), per assicurarsi due sostanziose commesse di pannelli per l'edilizia. Parliamo di ordini per 71 milioni di euro, effettuati tra il 2013 e il 2014.



La Procura di Milano ha ottenuto il sequestro preventivo di beni per 42 milioni di euro a carico della Lattonedil di Carimate, nel comasco, gruppo da 220 milioni di fatturato, con 10 siti produttivi. L'accusa è di corruzione internazionale