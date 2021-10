La polizia e i manifestanti

Iniziato poco dopo le 17, il corteo dei "no green pass" partito da Piazza Fontana si è diviso in due tronconi all'altezza di Porta Venezia. Una parte dei manifestanti si è diretta verso Porta Nuova. Altri manifestanti si sono fermati in piazza Oberdan ma l'accesso a Corso Buenos Aires è stato bloccato dalle forze dell'ordine.



Nel video le immagini inviate dai colleghi sul posto.