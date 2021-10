Covid, in Lombardia positività allo 0,3%. Due decessi

Una cellula infettata da particelle di Virus Sars-Cov-2

Ultimo bollettino Coronavirus di Regione Lombardia: 297 nuovi positivi su 88.868 tamponi, il rapporto è dello 0,3%. Nella città di Milano 47 casi. La maggior parte dei test eseguiti, oltre 75mila, sono rapidi. La maggior parte dei positivi sono invece risultati da tampone molecolare (213 casi). Ci sono stati 2 decessi. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 52 in Lombardia, 289 quelle ricoverate negli altri reparti Covid. Oltre 8 mila i cittadini in isolamento domiciliare (fonte Assessorato al Welfare Regione Lombardia).



Sul fronte green pass: a livello nazionale, dei 2,5 milioni di certificati emessi tra giovedì e sabato, la grande maggioranza (1,8 milioni) sono a seguito di tamponi; seguono quelli derivanti da vaccinazione (643.184) e, infine, con una quota residuale, le certificazioni derivanti da guarigione (10.880).