Covid, in Lombardia 119 nuovi contagi e un decesso. Nessun caso a Lecco

La preparazione del vaccino anti-covid al Niguarda

Dei 2.535 i nuovi casi di coronavirus in Italia, 119 riguardano la nostra regione. Il tasso di positività scende allo 0,3 per cento a fronte del dato nazionale dell’1,1 per cento.



Complessivamente in Lombardia da inizio pandemia sono risultate positive 891.444 persone. Di queste sono decedute 34.142, un morto oggi.



Salgono di quattro unità i ricoveri in ospedale che arrivano a 280. Di questi 48 sono in terapia intensiva, numero che si mantiene invariato dal giorno precedente.



Quasi la metà dei nuovi casi sono a Milano con 53 infetti (+ 21 a Milano città), ieri erano esattamente il doppio, mentre la provincia di Lecco non fa registrare nessuna nuova infezione.



Come tutti i lunedì il numero dei tamponi processati è molto meno: 32.829 a fronte dei quasi 95mila di ieri. Due terzi in meno