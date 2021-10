Bollettino Covid: stabili i contagi nelle scuole

In Lombardia nelle ultime 24 ore sono stati 307 i nuovi casi di Covid individuati, a fronte di 53.236 tamponi effettuati. L'indice di positività è dello 0,5%. I decessi sono stati 5 e portano il numero complessivo dei morti per Covid a 34.098 da febbraio 2020.



Secondo i dati della Regione diminuiscono i ricoverati nei reparti, sono 18 in meno rispetto alle 24 ore precedenti, mentre in terapia intensiva sono ricoverati 59 pazienti, 3 in più.



Nelle scuole di Milano e Lodi i contagi nell'ultima settimana sono stati stabili rispetto a quella precedente, 130 i tamponi positivi. Cala il numero degli alunni isolati, sono 1.378.