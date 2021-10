Traffico di rifiuti a Rovellasca, 2 arresti

la discarica posta sotto sequestro

I rifiuti speciali non pericolosi, provenienti da cantieri edili di tutta la Lombardia, venivano sversati abusivamente nel sito di Rovellasca, nel comasco. Una volta triturati, tornavano sul mercato come materiale da costruzione privo però delle certificazioni. Quasi 3.500 gli episodi di questo tipo messi sotto osservazione, negli ultimi tre anni, dai carabinieri del comando provinciale di Como e dalla guardia di finanza, con il coordinamento della direzione distrettuale antimafia di Milano. All'alba eseguite 4 misure cautelari: due persone sono finite agli arresti domiciliari, per le altre due disposti obbligo di dimora e obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Traffico di rifiuti, fatture false e bancarotta fraudolenta le accuse. Il gruppo, secondo gli inquirenti, aveva delineato un disegno criminoso finalizzato all'emissione di fatture per operazioni inesistenti, a copertura dell'attività illecita di smaltimento dei rifiuti.

Una ventina in tutto gli indagati. Sotto sequestro la discarica di Rovellasca, nel comasco, al cui interno sono oggi stoccati 5.000 metri cubi di rifiuti.