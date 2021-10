Omicidio di don Roberto Malgesini, condannato all'ergastolo Mahmoudi Ridha

Don Roberto Malgesini

La Corte d'Assise di Como ha condannato all'ergastolo Ridha Mahmoudi per l'omicidio di don Roberto Malgesini, ucciso a coltellate il 15 settembre 2020. I giudici hanno respinto la richiesta della difesa di dichiarare Mahmoudi incapace di intendere e di volere o di concedere una perizia psichiatrica.



Nella requisitoria l'accusa ha ripercorso tutte le fasi dell'inchiesta, la storia personale del tunisino, l'iter burocratico legato a sei decreti di espulsione nei confronti di Mahmoudi che non sono mai stati eseguiti. Il magistrato ha concluso che non è persona incapace di intendere e di volere, pur avendo manie di persecuzione, ma un uomo che ha agito sapendo perfettamente quello che faceva, un delitto premeditato e ispirato dalla vendetta contro chi, a suo dire, voleva farlo tornare in Tunisia.



Un euro, l’entità del risarcimento chiesto. «La richiesta di risarcimento non esiste e non può esistere. Sarà simbolica nel ricordo a chi ha dedicato tutta la propria vita perdendola per mano vigliacca», così l’avvocato dei familiari di don Roberto, conosciuto come il prete degli ultimi.



Servizio di Elisabetta Santon