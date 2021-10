Malpensa, sequestrati 5 kg di cocaina

Ancora droga in transito da Malpensa e un carico bloccato dalla Guardia di finanza. Un cittadino boliviano e' stato arrestato e sono stati sequestrati 5 chili di cocaina destinata allo spaccio in Trentino. Il suo valore al dettaglio stimato di 800mila euro.

La spedizione arrivava dal Brasile: la droga era nascosta in tubi attorno ai quali erano arrotolate tele da utilizzare come quadri decorativi.

I militari delle fiamme gialle di Varese hanno pedinato il trafficante fino alla consegna a Cles, in provincia di Trento. Qui, nell'abitazione dell'uomo arrestato, e' stato trovato un altro chilo di droga. In questo caso nascosta in barattoli di alluminio con doppi fondi, in statuette etniche, in un pacchetto di gomme da masticare e in un contenitore pieno di riso.

Si indaga per arrivare al cittadino di nazionalità brasiliana che ha spedito il carico.