Il luogo del femminicidio

Una donna di 49 anni, Elena Casanova, è stata uccisa a martellate in strada dall'ex fidanzato, Ezio Galesi. E' accaduto intorno alle 19.30 a Castegnato in provincia di Brescia. Dopo il delitto è stato lo stesso uomo a chiamare i vicini dicendo di avvertire i carabinieri. Quando sono arrivati i soccorritori per la donna non c'era più nulla da fare. L'uomo è stato arrestato ed è sotto interrogatorio