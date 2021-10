Indagine concorsi, Galli sceglie di non presentarsi ai pm

Il docente della Statale

Non si presenterà in Procura il professor Massimo Galli, convocato dai pm di Milano titolari dell'inchiesta sui presunti concorsi pilotati nelle facoltà di medicina, in diverse università. A spiegarlo è stata la sua legale. Il docente doveva essere sentito martedì pomeriggio.



L'infettivologo del Sacco è tra i 33 indagati dell'inchiesta che coinvolge l'Università Statale e nei giorni scorsi ha ricevuto un invito a presentarsi per essere interrogato. "Preferiamo attendere che chiudano le indagini - ha detto la legale Ilaria Li Vigni - per leggere le carte e capire la natura degli addebiti, di cui il professore non si capacita". Successivamente, quindi, Galli dovrebbe fornire i suoi chiarimenti ai magistrati.