Proteste e cortei contro il Green Pass

Manifestazione no green pass all'Arco della Pace

A Milano giornata di proteste contro l'introduzione del green pass obbligatorio sui luoghi di lavoro. Il gruppo di manifestanti più numeroso è partito dall'università Statale. Centinaia di studenti hanno percorso i cortili di via Festa del perdono, striscioni alla mano, urlando slogan come "no vax, si vax, a noi non interessa, contro il green pass questa è la protesta".



Uscito dall'università, il corteo ha percorso le vie del centro, sempre sorvegliato dalle forze dell'ordine. Prima tappa la vicina piazza Fontana, da 13 settimane punto di ritrovo e partenza dei cortei no vax, poi piazza del Duomo, piazza Mercanti, via Dante, castello Sforzesco. Alla protesta si sono aggiunti alcuni lavoratori, scanditi slogan contro il premier Draghi. Il gruppo ha attraversato Parco Sempione sino all'Arco della Pace, dove sono arrivati circa in 500 e dove la manifestazione si è conclusa senza momenti di tensione.



In mattinata circa 150 manifestanti no green pass si erano già dati appuntamento all'Arco della Pace, dove alla fine sono confluiti tutti i piccoli presidi sparsi per il centro. Protesta simbolica davanti alla biblioteca Sormani contro il green pass nei luogi di cultura, protagonisti una quindicina di blibliotecari di Milano e dintorni. Altre proteste si sono svolte nel pomeriggio, con un centinaio di manifestanti riuniti in piazza Fontana, senza particolari problemi.



I timori per i possibili disordini si concentrano su domani, quando è prevista la manifestazione più partecipata. Dopo dodici sabati consecutivi di manifestazioni non autorizzate, per la prima volta era stata preannunciata. Ma i promotori hanno revocato il preavviso dopo un incontro in questura: i no green pass avevano chiesto di revocare i daspo urbani decisi per i partecipanti ai cortei delle scorse settimane, ma la richiesta non è stata accettata. Nessun accordo dunque sul percorso che era stato concordato, compreso il passaggio in piazza Duomo. L'allerta resta alta, il tam tam sui social e sulle chat è partito da giorni. Controlli rafforzati soprattutto attorno ai luoghi sensibili della città come la sede della Rai, le stazioni e i palazzi delle istituzioni.

Nel pomeriggio un corteo contro il green pass è sfilato per le vie del centro.