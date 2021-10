Milan: Hernandez positivo al covid, Maignan operato

Theo Hernandez

Il giocatore del Milan Theo Hernandez, al rientro dalla Nazionale, è risultato positivo a un tampone effettuato a domicilio. Lo ha comunicato la società rossonera. Le autorità sanitarie competenti sono state informate e il calciatore sta bene. Theo Hernandez ha disputato la fase finale della Nations League, vincendo con la Francia dopo aver affrontato Belgio e Spagna.



Per il Milan un problema che si aggiunge alle assenze di Calabria, Messias, Maldini e del portiere Maignan, costretto a fermarsi per una operazione al polso. Il francese è stato operato e il suo ritorno è previsto tra due mesi e mezzo, dieci settimane. La società avrebbe però già chiuso per il rimpiazzo: Antonio Mirante, ex portiere di Parma e Roma, attualmente svincolato, ha già effettuato le visite. Ora manca solo l'ufficialità del club.