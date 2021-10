Incendio in una rimessa per auto di Cormano, crolla un muro per il calore

Un vasto incendio e' divampato prima dell'alba a Cormano, alle porte di Milano, in una rimessa per auto destinate alla demolizione. Per tutta la mattinata 6 squadre dei vigili del fuoco sono state impegnate a spegnere le fiamme. Nelle prossime ore saranno analizzate le immagini delle videocamere di sorveglianza, per escludere che il rogo possa essere stato doloso. All'interno della struttura, un muro รจ crollato a causa del calore.



Nel video, le immagini dell'incendio

