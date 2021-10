La centrale termoelettrica di Turbigo (Mi)

Nuovo incidente sul lavoro in Lombardia dopo i due gravi episodi di Nerviano. È accaduto all'interno della centrale termoelettrica di Turbigo, sempre nel milanese. Due operai sono caduti da un'altezza di circa 4 metri. Uno di loro, che ha riportato un grave trauma cranico, è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale Niguarda. L'altro, in codice giallo, all'ospedale di Varese. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco e l'Areu.