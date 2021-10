Operaio colpito da un carroponte: è grave

I rilevi sul luogo dell'incidente

Un altro grave incidente sul lavoro nella mattinata di venerdì. E' successo in una vetreria a Travagliato, in provincia di Brescia, un operaio di 42 anni che lavorava ad alcuni metri di altezza è stato urtato da un carroponte in movimento ed è caduto riportando gravi traumi al torace e all'addome.

A lanciare l'allarme i colleghi: durante i soccorsi l'uomo non ha mai perso conoscenza ed è stato trasportato con l'elicottero in codice rosso agli Spedali Civili di Brescia.



Nelle immagini il luogo dell'incidente.