Operaio schiacciato da un pianale in un'azienda di marmi

Un mezzo di soccorso

Un operaio di 51 anni è stato ricoverato in codice giallo all'ospedale San Matteo di Pavia dopo essere rimasto schiacciato dal pianale mobile di un macchinario a Cavenago d'Adda, in provincia di Lodi.



L'incidente è avvenuto in un'azienda di marmi. L'uomo ha riportato traumi al torace, all'addome e a un braccio. Le sue condizioni non sono considerate gravi.