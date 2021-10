Il gruppo della Paganella

Un escursionista di 25 anni di Bozzolo, nel Mantovano, e' morto dopo essere precipitato per un centinaio di metri, finendo nel canalone sottostante, lungo la via ferrata delle Aquile sul gruppo della Paganella in provincia di Trento. Si tratta di una zona molto esposta alle intemperie con ponti sospesi, corde fisse e scalette. L' escursionista era con due compagni che hanno chiamato i soccorsi, ma non c'è stato nulla da fare.