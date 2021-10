Incidenti sul lavoro a Nerviano, gravi due operai

Due gravi infortuni sul lavoro, entrambi a Nerviano, avvenuti a poche ore di distanza uno dall'altro. Il primo alle 10.30: un operaio di 44 anni che lavorava su un tetto è precipitato per oltre sei metri, cadendo al suolo. E' stato portato in condizioni gravissime in ospedale a Legnano. Nel pomeriggio, alle 15, a 2 chilometri di distanza, un 66enne è rimasto folgorato mentre lavorava in una cabina elettrica all'interno di un'azienda nella zona industriale. Ha riportato ustioni al volto e agli arti. Anche lui è stato portato in ospedale in condizioni gravissime.