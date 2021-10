Notte tragica sulle strade lombarde

L'arrivo del soccorsi

Una serie di gravi incidenti stradali nella serata di ieri e nella notte.

Un 27enne di Casalmorano, in provincia di Cremona, è morto in uno scontro a Soncino.

Un altro giovane di 25 anni e tre coetanei sono rimasti feriti nei pressi di Robbio, in provincia di Pavia.

Un incidente dalla dinamica ancora poco chiara è accaduto nella notte alla periferia di Milano, zona Forze Armate. Un'auto con a bordo quattro persone si è schiantata contro un ostacolo. Autista e passeggero anteriore sono fuggiti, lasciando feriti i passeggeri seduti sui sedili posteriori, un uomo e una donna. Appena l'ambulanza è giunta in ospedale l'uomo, ferito in modo lieve, si è allontanato. La donna è in gravi condizioni.