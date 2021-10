Spettacolo Correa, doppietta a San Siro

L'esultanza di Correa

Nell'anticipo domenicale di mezzogiorno dell'undicesima giornata di Campionato della serie A, Inter-Udinese finisce 2-0. Dopo un primo tempo complicato, al ritorno in campo, nel giro di 8 minuti, i nerazzurri tirano fuori dal cilindro una doppietta che sancisce la vittoria per i milanesi. I friulani non avevano fatto i conti con Correa. Prima l'argentino, con una giocata delle sue, va in gol. Poco dopo il raddoppio con un preciso destro sotto la porta su assist di Dumfries. "Non era una partita semplice, l'Udinese è una squadra fisica che ha impensierito un po' tutti, i ragazzi sono stati bravissimi", il commento di Simone Inzaghi, che già pensa al prossimo appuntamento in Champions, prima del derby di domenica prossima contro il Milan. Ci godiamo questa vittoria, sappiamo che mercoledì contro lo Sheriff abbiamo una gara importantissima".